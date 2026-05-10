Malatya'da aydınlatma direğinnden düşen şahıs, hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trajik olay, sanayi sitesinde güne başlayan esnafı yasa boğdu. Henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direğine çıkan bir kişi, metrelerce yükseklikten zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre 39 yaşındaki Hamza Demirel, bilinmeyen bir sebeple bölgedeki aydınlatma direğine çıktı.

Kısa süre sonra dengesini kaybeden Demirel, yüksekten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Hamza Demirel’e müdahalede bulundu. Ancak yapılan kontrollerde Demirel’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Demirel’in direğin üzerinden düşme anı yer aldı.

Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

Hayatını kaybeden Hamza Demirel’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.