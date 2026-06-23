Malatya'da Aysel'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor
Malatya'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Aysel Yıldırım ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
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Malatya'da kaybolan Aysel Yıldırım'dan kötü haber.
Kaybolan Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Aysel Yıldırım'a ait iz süren ekipler, cansız bedene ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)