Malatya’da bariyerlere çarpan çekici askıda kaldı

Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Erkenek mevkisinde, Adıyaman yönüne seyir halinde olan çekici, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

ÇEKİCİ BARİYERLER ÜZERİNDE ASILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle çekici, bariyerler üzerinde askıda kaldı. Yolun bir bölümünün kapanması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

Kaza sonrası olay yerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alınırken, askıda kalan çekicinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürerken, bölgede trafik akışının yeniden sağlanması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.