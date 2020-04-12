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Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehir belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, 50 kuruştan satılmaya başlandı.

DHA |
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Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasak kapsamında Malatya'da hemen hemen herkes evine kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, 50 kuruştan satılmaya başlandı.

ANONSLA SATIŞ

Malatya Ekmek'in satış ve dağıtımı için ise 35 ekip oluşturuldu. Ekmeği araçlara yükleyen ekipler, mahallelere giderek anonslar ile satış yapıyor.

Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor

İLK GÜN 130 BİN EKMEK SATILDI

Ekmek almak isteyenler, anonsun ardından sokağa inerek satın alıp, yeniden evlerine dönüyor. Evlerinden çıkamayacak olanların ise ekmekleri evlerine bırakılıyor. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde 130 bin ekmek satışı yapıldığını belirten yetkililer, indirimli satışların gün boyu süreceğini söyledi.

Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor

Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor

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