Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Malatya'da 43 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.
Malatya'da Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Şahinbey Sokak'ta müstakil bir evde yalnız yaşayan Seydi Battal Kaya'dan (43) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çeşitli hastalıkları bulunduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)