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Malatya’da bir kişi, oynadığı silahla kendini vurdu

Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanalboyu) üzerinde meydana gelen olayda ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi silahla oynarken kendini vurdu.

İHA | 17.03.2020 - 04:33..
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Ayağından yaralanan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya’da bir kişi, oynadığı silahla kendini vurdu

YARALININ İFADESİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Yaralı şahsın ilk ifadesinde olayın Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Çelişkili ifadelerde bulunan şahsın hastanede tedavi sürürken, polis ekipleri olayın Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bir iş yeri önünde meydana geldiğini belirledi.

Malatya’da bir kişi, oynadığı silahla kendini vurdu

İş yeri önünde inceleme yapan polis ekipleri şahsın kazara kendini mi vurduğunu yoksa olayın bir kavga sonucu mu meydana geldiğini araştırıyor.

Malatya’da bir kişi, oynadığı silahla kendini vurdu

Malatya’da bir kişi, oynadığı silahla kendini vurdu

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