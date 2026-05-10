Malatya'da elektrik direğinden düşüp öldü: Olay anı kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 39 yaşındaki Hamza Demirel, depremde ağır hasar aldığı için yıkım bekleyen bir iş yerinin çatısındaki elektrik kablosunu almak için bitişikteki elektrik direğine çıktı.

Demirel, kısa süre sonra dengesini kaybedip düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Demirel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATTI

Hamza Demirel’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.