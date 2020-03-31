Malatya'da esnaf arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Malatya'nın Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı içerisinde henüz öğrenilemeyen nedenle esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Mehmet Ay, M.H.A, S.A. ile B.F, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Ay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgayla ilgili şüpheliler R.K, S.K. ve Y.E.E. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.