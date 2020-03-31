taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5691
Euro
7.2087
Altın
1605.23
Borsa
89049.42
Gram Altın
339.539
Bitcoin
42230.28
fuzulev

Malatya'da esnaf arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Esnaf arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malatya'da esnaf arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Malatya'nın Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı içerisinde henüz öğrenilemeyen nedenle esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Mehmet Ay, M.H.A, S.A. ile B.F, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Ay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da esnaf arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgayla ilgili şüpheliler R.K, S.K. ve Y.E.E. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.

Malatya'da esnaf arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

İlginizi Çekebilir
Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu
Üniversite öğrencisinin, yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak.
İstanbul'da postanede olay çıkaran adam kamerada
Fatih’te ilaçlanmak için kapatılan postaneye giren bir müşteri, tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmamakta direndi. Postane görevlileriyle tartışan şahıs, tükürerek bağırmaya başladı.
Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısına çıktı
Yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralayan Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, SEGBİS aracılığı ile katılırken, maske ve eldiven taktığı belirtildi.
Adana'da bir kadın tartıştığı kişiyi bıçakladı
Saldırgan kadın gözaltına alınırken, yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
193
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
571
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
107
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
224
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
63
70 bin mahkuma evde hapis
70 bin mahkuma evde hapis
150
Hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
Hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir