Malatya'da esnaf arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Malatya'nın Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı içerisinde henüz öğrenilemeyen nedenle esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Mehmet Ay, M.H.A, S.A. ile B.F, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Ay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgayla ilgili şüpheliler R.K, S.K. ve Y.E.E. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.