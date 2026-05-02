Malatya'da feci kaza: tırın çarptığı yaya kurtarılamadı
Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Kalay, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır şoförü yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya’nın Darende ilçesinde, gece saatlerinde ilçe merkezindeki D-300 kara yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Zeki T.’nin kullandığı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Kalay’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kalay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedavi altına alınan Hamit Kalay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
110 KİLOMETRE GİTTİ
Kaza sonrası olay yerini terk eden tır, 110 kilometre sonra tespit edilerek kent merkezinde durduruldu.
KAZAYA KARIŞMADIĞINI İDDİA ETTİ
Kazaya karışmadığını iddia eden şoför Zeki T. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)