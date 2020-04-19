Malatya’da fırıncılara maske dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Malatya’daki fırıncı esnaflara koronavirüs salgınından dolayı maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, fırıncı esnaflara maske dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve yetkililere maske dağıtımı için çok teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman fırıncıların yanında olmuştur, olmaya da devam ediyor” dedi.





"FIRINCILARIMIZ HİJYEN KURALLARINA UYUYOR"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fırıncılardan Sorumlu Meclis Üyesi Orhan Barman ise koronavirüs önlemleri kapsamında maske dağıtılmasıyla ilgili olarak,“Fırıncı esnafı adına halkımızın ve fırıncılarımızın sağlığını düşünerek bizlere maske dağıtımı gerçekleştirdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Büyükşehir ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fırıncı esnafımızda hijyen kurallarına uyuyorlar. Dezenfekte malzemeleri bulunduruyorlar. Tüm esnafımız maskelerini kullanıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.