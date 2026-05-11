Malatya'da genç kadını eski eşi katletti

Malatya'da yaşayan Feride Karakaya'dan acı haber...

Akpınar Mahallesi'nde H.K., sokakta önünü kestiği eski eşi Feride Karakaya'yı yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu.

Karakaya, kanlar içerisinde yere yığıldı...

BİR KEZ DAHA ATEŞ ETTİ

Şüpheli, daha sonra yere yığılan Feride Karakaya'nın yakın mesafeden başına ateş etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Feride Karakaya, yaşamını yitirdi.

KAÇTI, YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.K.’yi suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

GEÇEN YIL BOŞANMIŞLAR

Malatya'da Hüseyin K.'nin, av tüfeği ile vurarak öldürdüğü Feride Karakaya'dan geçen yıl boşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Feride Karakaya'nın çocuklarına bakmadığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin işlemleri sürerken cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 çocuk annesi Feride Karakaya'nın, kısa süre önce Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladığı ve sabah işe gitmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Feride Karakaya'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pütürge ilçesinde toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.