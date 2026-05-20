Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Bu kez depremin adresi, Malatya oldu.

Malatya'da saat 09.00'da, merkez üssü Battalgazi olan bir deprem meydana geldi.

MALATYA'DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREM YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin, yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'da yaşanan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, vatandaşların ise korkuyla kendilerini dışarı attıkları görüldü.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından AFAD yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir." dedi.