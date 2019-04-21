Malatya'da husumetli olduğu gelinini öldürdü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 31 yaşındaki Şeynur A., yolda yürürken kayınpederi Ömer A. ile karşılaştı. İddiaya göre husumetli olan ikiliden Ömer A., yanında bulunan tabancayı çıkararak, Şeynur A.'ya ateş etti.

TIP MERKEZİNE SEVK EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Kurşunların isabet ettiği Şeynur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şeynur A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeynur A., hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Şeynur A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Diğer yandan, Şeynur A.'nın eşi uzman çavuş Gökhan A.'nın 2016 yılında Hakkari’de PKK’lı teröristlerce şehit edildiği öğrenildi. Polis, Ömer A.'nın olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.