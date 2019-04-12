taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7649
Euro
6.50845
Altın
1293.35
Borsa
96072.99
Gram Altın
238.904

Malatya'da iki kişi birbirini bıçakladı

Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralanırken, polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA | 12.04.2019 - 08:44..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

90q

Malatya Kernek Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılması ile kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kavgada, iddiaya göre Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

6
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
Can Bartu hayatını kaybetti

Can Bartu hayatını kaybetti

96
İsrail'in uzay aracı Beresheet, Ay’a inemedi

İsrail'in uzay aracı Beresheet, Ay’a inemedi

61
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

100
Datça’da tanrıça heykellerine saldırı

Datça’da tanrıça heykellerine saldırı

56
Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK'lılara 'terör' cezası

Fransa'da Türk derneklerine saldıran PKK'lılara 'terör' cezası

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir