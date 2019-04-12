Malatya'da iki kişi birbirini bıçakladı

Malatya Kernek Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılması ile kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kavgada, iddiaya göre Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.