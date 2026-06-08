Malatya'da iki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı

Malatya'da gece saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde Site Sokak'ta yaşayan E.Ç. ve H.Ç. ile gündüz saatlerinde tartışan Y.Ö., daha sonra oğulları C.Ö. ve C.Ö. ile birlikte şahısların ikametine gitti.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar arasında çıkan kavgada Y.Ö. aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, E.Ç. ile H.Ç. ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.