Malatya'da iki oğluyla gittiği ev baskınında bıçaklandı
Malatya'da, daha önce tartıştığı kişilerin evine iki oğluyla birlikte giden şahıs bıçakla yaralanırken, evde bulunan 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.
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Malatya'da gece saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde Site Sokak'ta yaşayan E.Ç. ve H.Ç. ile gündüz saatlerinde tartışan Y.Ö., daha sonra oğulları C.Ö. ve C.Ö. ile birlikte şahısların ikametine gitti.
KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI
Taraflar arasında çıkan kavgada Y.Ö. aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, E.Ç. ile H.Ç. ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)