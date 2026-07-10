Malatya'da kaybolan doğa fotoğrafçısı dağlık alanda ölü bulundu

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Hacı Derviş Mahallesi'ndeki Ilıcak mevkisinde, Hasan Gazi Türbesi'nin arka bölümünde bulunan dağlık alanda, 54 yaşındaki doğa fotoğrafçısı Cahit Girgin'den uzun süre haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, gece boyunca zorlu arazi şartlarında Girgin'e ulaşabilmek için geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

KAYALIK ALANDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekipleri, çalışmalar kapsamında Cahit Girgin'i gece saat 02.00 sıralarında kayalık bir bölgede hareketsiz halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Girgin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Girgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İLK DEĞERLENDİRME KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE

İlk bulgulara göre Cahit Girgin'in doğa fotoğrafı çekmek amacıyla bölgeye çıktığı değerlendiriliyor.

Yetkililer, ilk değerlendirmelerde Girgin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, hem ölüm nedeninin hem de olayın meydana geliş şeklinin yapılacak incelemeler ve adli tıp raporuyla netlik kazanacağını bildirdi.

DARANDE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da yayımladığı taziye mesajında Cahit Girgin'in ilçenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Bozkurt, Girgin'in özellikle Darende'nin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması konusunda uzun yıllar emek verdiğini belirterek, geride bıraktığı çalışmaların unutulmayacağını ifade etti.

Başkan Bozkurt mesajında, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Darende halkına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.