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Malatya'da kayısı hasadı başlıyor

Malatya'da bu yıl yaklaşık 392 bin ton yaş, 87 bin ton kuru kayısı rekoltesi bekleniyor.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 15:58..
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Malatya Valisi Aydın Baruş, Türkiye'de ticari olarak kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ının, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70'ine yakın kısmının Malatya'dan gerçekleştiğini belirtti.

50 BİN AİLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısılarının yine Malatya'da yetiştirildiğini aktaran Baruş, kuru kayısı ihracatından geçen yıl elde edilen ihracat gelirinin 253 milyon 901 bin dolar seviyesinde olduğunu ve yaklaşık 50 bin ailenin de geçimini kayısıdan sağladığını kaydetti.

Malatya'da kayısı hasadı başlıyor

KAYISI REKOLTESİ

Kent ekonomisinde önemli paya sahip kayısı rekoltesinin başta üreticiler olmak üzere ihracatçılar, kayısı üretiminde çalışan işçileri ve kent halkının tamamını ilgilendirdiğini vurgulayan Baruş, "Bu yıl ağaç başına ortalama 50 kilogram yaş kayısı üretimini baz alıyoruz. Bu yıl yaş kayısı üretiminin 391 bin 792 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yaş olarak tüketilecek kayısı 41 bin 122 ton, kurutmalığa ayrılacak miktar ise 350 bin 570 ton civarında. Bu 350 bin 570 ton yaş kayısından ise 87 bin 642 ton kuru kayısı elde edileceğini öngörüyoruz." dedi.

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