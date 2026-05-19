Malatya'da kazı çalışmasında gaz alarmı

Malatya’da yürütülen altyapı çalışması sırasında meydana gelen doğalgaz hattı hasarı, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Kazı çalışması esnasında yer altındaki borunun zarar görmesiyle birlikte bölgede yoğun gaz sızıntısı oluştu.

Karakavak Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, su ve kanalizasyon hattı çalışması için sürdürülen kazı sırasında iş makinesinin doğalgaz borusuna temas etmesi sonucu hat zarar gördü.

GAZ SIZINTISI SONRASI BÖLGEDE PANİK YAŞANDI

Borunun patlamasıyla birlikte çevreye hızla yayılan gaz, mahallede endişeye yol açtı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, güvenlik amacıyla cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeye karşı geniş güvenlik çemberi oluşturarak çalışmalara başladı.

45 DAKİKALIK MÜDAHALEYLE AKIŞ KESİLDİ

Doğalgaz ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 45 dakika içinde gaz akışı kontrol altına alındı. Olası bir patlama riskine karşı bölgede uzun süre güvenlik önlemleri sürdürüldü.

Yetkililer, hat üzerindeki hasarın giderilmesi ve güvenliğin sağlanması için teknik inceleme başlatıldığını bildirdi.

"ARKAMI DÖNDÜM PATLAMA SESİ GELDİ"

Olay sırasında bölgede bulunan inşaat müteahhidi Mehmet Emin Yıldız, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Sabah kanalizasyon ve su bağlantısı için çalışmaya başladık. Bir süre telefonla görüşmek için uzaklaştım. Arkamı döndüm patlama sesi geldi, toprak havaya fırladı, iş makinesinin camları kırıldı. Allah’tan ateşleme olmadı. Çok şükür can kaybı yok ama ciddi bir gaz sızıntısı oldu.”

SORUŞTURMA VE TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, altyapı çalışmasının güvenlik prosedürlerine uygunluğu da araştırılıyor. Bölgedeki doğalgaz hattında oluşan hasarın onarımına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.