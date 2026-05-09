Malatya'da konteynerde fenalaşarak düşen adam kurtarılamadı

Malatya'da acı olay...

Olay, sabah saatlerinde kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı.

Veysel Ateş, bölgede bir arkadaşıyla kaldığı konteyner tipi karavanda düşerek fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Ateş, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

63 yaşındaki adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölümü doktorlar tarafından şüpheli bulunan Ateş'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KRONİK HASTALIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

KOAH hastası olduğu ileri sürülen Veysel Ateş'in ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.