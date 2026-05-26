Malatya'da Kurban Bayramı hareketliliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya'da, Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Birçok esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirtti.

TATLICILARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Kent merkezinde kurulan geçici çarşı alanları ile cadde üzerindeki tezgahlarda bayramlık ürünlerden şekerleme ve tatlı çeşitlerine kadar birçok ürün satışa sunulurken, vatandaşlar da bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Özellikle baklava ve yöresel tatlı satışı yapan işletmelerde yoğun sipariş nedeniyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Esnaflar, eski bayramlar öncesindeki kalabalığın henüz tam anlamıyla oluşmadığını ancak buna rağmen çarşıda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlar ise fiyatları karşılaştırarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, yaşanan tüm zorluklara rağmen bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.