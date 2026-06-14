Malatya'da LGS'ye dakikalar kala kimliğini otobüste unutan öğrencinin imdadına şoför yetişti

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Malatya’da Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek olan bir öğrenci, sınav öncesi yaşadığı kimlik paniğini belediye otobüsü şoförünün desteği sayesinde atlattı.

Özalper Mahallesi'ndeki Abdülhamit Han Ortaokulu’nda LGS’ye girecek olan Pınar Çağla Alkan, ailesiyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsle sınav merkezine gitti.

Okulun önüne geldiklerinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden Alkan ve ailesi büyük panik yaşadı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÜZERGAHI DEĞİTİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine aile, çağrı merkezi aracılığıyla yetkililere ulaştı. Yapılan incelemede kimliğin öğrencinin yolculuk yaptığı otobüste kaldığı tespit edildi.

Bunun üzerine ilgili birimler, otobüs şoförü Hamza Başyiğit ile irtibata geçti.

Kimliği bulan sürücü Başyiğit, öğrencinin sınava yetişebilmesi için güzergahında değişiklik yaparak okulun bulunduğu noktaya yöneldi.

Şoför, kimliği okul önünde bekleyen aileye teslim etti.

SINAVA GİRMEYİ BAŞARDI

Kimliğine kavuşan Pınar Çağla Alkan, herhangi bir aksaklık yaşamadan sınava girmeyi başardı.

Öğrencinin sınav öncesi yaşadığı heyecan ve kimliğin teslim edilme anları ise otobüsün araç içi kameralarına yansıdı.