Malatya'da mobil berber ilgi çekiyor

Malatya'da yaşayan 29 yaşındaki Murat Bozkurt, uzman çavuşluğu bırakıp berberliğe geri döndü.

Bozkurt, minibüsünü mobil berber aracına dönüştürdü ve kent genelinde vatandaşlara yerinde hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden ulaştıkları Bozkurt'tan konum paylaşarak hizmet alırken mobil berber uygulaması, kentte ilgi görüyor.

"İLK VE TEK"

Hizmetten faydalanan vatandaşlardan Mustafa Balık, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Sosyal medyada gördüm, konum attım ayağıma kadar geldi. Güzel bir hizmet, Malatya'da ilk ve tek diyebilirim." dedi.

"İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Daha çok yoğun çalışma temposuna sahip vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden kuaför Bozkurt ise, "Yaklaşık 5 aydır bu sistemi uyguluyorum. İnsanlar konum gönderiyor, ben de bulunduğu yere gidip tıraşını yapıyorum.

Fiyatlar da normal berberlerle aynı. Saç 300 TL, saç-sakal 500 TL, yıkama dahil 600 TL. Özellikle TOKİ ve şantiye bölgelerinde yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

Girişimin vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığını ifade eden Bozkurt, "İlk kez görenler şaşırıyor ama çok güzel tepkiler alıyorum. İşimi severek yapıyorum ve kazanç da sağlıyorum." diye konuştu