Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya-Kayseri karayolu Muratlı Mahallesi mevkiinde, Y.Ö. idaresindeki 70 ET 479 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak ters döndü.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. ile R.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.