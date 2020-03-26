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Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya'nın aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA | 26.03.2020 - 00:58..
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Malatya-Kayseri karayolu Muratlı Mahallesi mevkiinde, Y.Ö. idaresindeki 70 ET 479 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak ters döndü.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. ile R.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

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