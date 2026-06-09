Malatya'da şehit pilotun kardeşi motosiklet kazasında can verdi
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki sürücünün 2012 yılında Doğu Akdeniz'de düşürülen Türk askeri uçağının pilotlarından Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Buhara Bulvarı'nda Emrah Ertan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
27 yaşındaki Ertan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞ
Emrah Ertan'ın 2012 yılında Doğu Akdeniz'de düşürülen Türk askeri uçağının pilotlarından Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)