Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Atakan Gür, B.Ş. ve H.C.K. arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu göğsüne kurşun isabet eden 25 yaşındaki Atakan Gür yaralandı.

Şüpheliler kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

İlk müdahalesi yapılan genç, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 2 tabanca ele geçirirken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.