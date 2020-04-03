Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı R.A., B.A. ateş açtı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucu B.A. bacağından yaralanırken, R.A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Emekliler Parkı civarında 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın gerçekleştiği yer olarak değerlendirilen Turhan Akyol sokakta inceleme yapan ekipler bir iş yerinin camının da isabet aldığını belirlerken, olayın şüphelisi R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



