Malatya'da trafikte silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da otomobil sürücüleri arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri tartıştı.

Tartışma büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Kavgada S.Ç. ve C.Ç., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye yapılan incelemede 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)