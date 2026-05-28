Malatya'da trafikte silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da otomobil sürücüleri arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri tartıştı.
Tartışma büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
2 YARALI
Kavgada S.Ç. ve C.Ç., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye yapılan incelemede 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)