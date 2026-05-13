Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, aramalarda 114 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER
Fiziki ve teknik takip sonrası tespit edilen 3 şüpheliye ait adreslerde ve üzerlerindeki aramalarda; 114 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda yakalanan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)