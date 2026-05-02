Malatya'da yol kenarında kanlar içinde bulunan adam kurtarılamadı

Malatya'nın Darende ilçesinde şüpheli olay...

Hamit Kalay, Somuncubaba Bulvarı üzerinde yol kenarında kanlar içerisinde bulundu.

58 yaşındaki adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki bazı vatandaşların şahsa bir tırın çarptığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken Z.K. idaresindeki tır Malatya merkez İPAŞ mevkiinde durdurularak inceleme yapıldı.

Sürücü kazaya karışmadığını belirtirken, ekipler araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

KAZA MI BAŞKA BİR NEDEN Mİ

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.