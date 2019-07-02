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Malatyalı öğrenci yangın söndürme bombası icat etti

Üniversite öğrencisi Murat Toptaş, orman ve petrol boru hatlarında çıkacak yangınları söndürmek için 'bomba' üretti.

DHA | 02.07.2019 - 10:20..
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Malatyalı öğrenci yangın söndürme bombası icat etti

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Murat Toptaş, il komutanlığı ve orman bölge müdürlüğünün desteğiyle, 180 kilogram ağırlığındaki yangın söndürme bombasını icat etmeyi başardı.

İçinde yangın söndürücü gaz ihtiva eden bomba, F-4, F-16 gibi savaş uçaklarının yanı sıra Sikorsky helikopterleri ya da insansız hava uçakları tarafından atılabilecek.

YAPTIĞI YANGIN SÖNDÜRME BOMBASI DÜNYADA İLK

Belirli bir yükseklikte patlayan bomba, yangın bölgesinin havayla temasını keserek, alevlerin sönmesini sağlayacak. Malatya'da yaklaşık 1,5 yıl önce proje üzerinde çalışmaya başlayan Murat Toptaş, yangın söndürme bombasını ilk olarak TÜBİTAK tarafından Erzurum'da düzenlenen proje sergisinde tanıttı. Bugüne kadar sadece uçaklardan taşıma su ve basınçlı gazlarla yangınlara müdahale edildiğini belirten Murat Toptaş, çalışmasının dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Yangın söndürme bombası icat etti VİDEO

"YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRÜN"

180 kilogram ağırlığındaki bir bombanın yaklaşık bin 50 metrekarelik bir alandaki yangını söndürme kapasitesi bulunduğunu ifade eden Toptaş, "Savaş uçaklarından mühimmat şeklinde atılan ve aerodinamik yapı olarak bu şekilde hızlı yangına müdahale edebilecek bir sistem henüz yok. Yaptığımız çalışma yerli ve milli bir ürün. Tasarım süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Orman Bölge Müdürlüğü ve 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan yardım aldık. Bombanın tasarımı ve bir prototip hazırlanması ise 3 ay sürdü. Projede yazılım güncellemesi yapılarak bir kaç prototip üretiminin ardından test çalışması başlayacak" diye konuştu.

Malatyalı öğrenci yangın söndürme bombası icat etti

NATO STANDARTLARINDA, HER HAVA ARACINA UYGUN

Toptaş, YSB 82 adını verdikleri yangın söndürme bombasının NATO standartlarda üretildiği ve tüm hava araçlarına uygun olduğu için 100'den fazla ülkeye de ihracat şansı bulunduğunu söyledi.

Malatyalı öğrenci yangın söndürme bombası icat etti

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