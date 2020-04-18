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Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti.

AA |
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Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ikamet eden ve araba zannettiği sopasıyla Mersedes Kadir olarak tanınan Fatih Kaydı bir süredir solunum yetmezliği rahatsızlığı yaşıyordu.

Kaydı, durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersedes Kadir, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi

KENT PROTOKOLÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Mercedes Kadir'in vefat haberi üzerine kent protokolü başsağlığı mesajları yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'mızda kişiliğiyle sembol olmuş, Mercedes Kadir adıyla müsemma Fatih Kaydı kardeşimizin vefatı hepimizi üzmüştür. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya'mızın sevilen simalarından Fatih Kaydı'ın (Mercedes Kadir) vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kadirimize Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi

MERSEDES KADİR KİMDİR?

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı'ya kentte herkes sevgiyle yaklaşıyordu.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Mercedes Kadir", trafik ışıklarında duruyor, yayalara yol veriyor ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park ediyordu. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, adeta Malatya'nın maskotu konumundaydı.

Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi



Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir'e", kentte herkes saygı gösteriyor, çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu. Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.

Mercedes Kadir, daha önce de birkaç kez solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi

Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi

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