taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9445
Euro
7.5381
Altın
1682.64
Borsa
98385.42
Gram Altın
376.858
Bitcoin
48758.66

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

"Mercedes Kadir"in mezarının yanına araba zannettiği sopası da konulurken, cenaze törenine il protokolü dahil olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan ve solunum yetmezliği nedeniyle önceki gün kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Fatih Kaydı'nın (36), Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra ailesine teslim edilen Kaydı'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Sosyal mesafenin korunduğu cenazeye; Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

ARABASI SANDIĞI SOPASI DA MEZARININ YANINA KONDU

Kılınan cenaze namazın ardından "Mercedes Kadir"in cenazesi toprağa verildi. "Mercedes Kadir"in mezarının yanına ise araba zannettiği sopası da kondu.

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

MALATYA PROTOKOLÜ CENAZE TÖRENİNDEYDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mercedes Kadir"in, Malatya'da insanların yüzünün gülmesini sağladığını anlatarak "Malatya insanı tarafından da sahiplenilen çok değerli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Mercedes Kadir"in kentin renkli ve değerli simalarından birisi olduğunu anlatarak, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Mercedes Kadir"in herkes tarafından sevildiğini belirterek, "Hepimizin başı sağolsun. 'Mercedes Kadir'in hayatı boyunca gönlüne sadece Malatya'yı değil tüm dünyayı doldurduğunu görmüş olduk." diye konuştu.

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

ADI SOKAKTA YAŞATILACAK

Malatya'da "Mercedes Kadir" olarak bilinen ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatih Kaydı'nın ismi, ikamet ettiği sokakta yaşatılacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Mercedes Kadir"in isminin Tecde Mahallesi’nde bulunan sokağa verilmesi için Belediye Meclisi'nde karar alacaklarını belirtti.

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

"MERCEDES KADİR"

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı'ya kentte herkes sevgiyle yaklaşıyordu.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Mercedes Kadir", trafik ışıklarında duruyor, yayalara yol veriyor ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park ediyordu. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, adeta Malatya'nın maskotu konumundaydı.

Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir"e, kentte herkes çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyordu.

Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyordu.

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' toprağa verildi

İlginizi Çekebilir
Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan pazartesi pazarında, koronavirüse karşı hiçbir tedbir alınmadığı görülürken, zabıtanın olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Boşanmış ebeveynlerin çocuklarına sokağa çıkma kısıntısından muafiyet beklentisi
Sokağa çıkma kısıtlaması, boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmelerini engellediği için aileler muafiyet beklentisi ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.
Özel Harekat polislerine çikolata sürprizi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uyulması için görevi başında devriye atan PÖH'lere, Sultangazi’deki bir mahallenin sakinleri tarafından drone ile çikolata ikram edildi.
Korona günlerinde fırın makarna bir başka #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, börek niyetine tarifimiz: Kıymalı Fırın Makarna!
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
188
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
232
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
396
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
220
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
184
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
83
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir