Maldivler'de kurtarma operasyonuna katılan dalgıç da öldü

Maldivler’de yaşanan trajik dalış faciası, yürütülen kurtarma operasyonunda ikinci bir can kaybıyla daha da büyüdü. Su altı mağarasında hayatını kaybeden 5 İtalyan dalgıcın cesetlerini çıkarmak için yapılan çalışmalarda görev alan bir askeri dalgıcın da yaşamını yitirmesi, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

KURTARMA OPERASYONUNDA YENİ TRAJEDİ

Alimatha Adası açıkları bölgesinde, 14 Mayıs’ta su altı mağarasına tüplü dalış yapan 5 İtalyan dalgıç yaşamını yitirmiş, kayıpların çıkarılması için geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı ve 8 Maldivli dalgıç dönüşümlü olarak operasyona katıldı.

ASKERİ DALGIÇ DALDIRI SIRASINDA FENALAŞTI

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, cesetlerin çıkarılması için görev yapan Maldivler Ordusu’ndan bir dalgıç, dalış sırasında aniden fenalaştı. Hastaneye sevk edilen dalgıç, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Bu gelişme, zaten büyük bir trajediye sahne olan operasyonu daha da dramatik hale getirdi.

DERİN VE ZORLU DALGIÇLIK NOKTASI

İtalyan basınında yer alan değerlendirmelere göre, ölümlerin yaşandığı bölge profesyonel dalgıçlar için dahi son derece riskli bir nokta olarak biliniyor. Dalgıçların mağara çıkışını kaybetmiş olabileceği ve oksijen zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Dalgıçların neden 50 metrenin altına indikleri, gerekli izinlerin bulunup bulunmadığı ve güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı araştırılıyor.

Maldivler’de de dalış limitlerinin aşılıp aşılmadığı ve operasyon koşulları mercek altına alındı.

KAYIPLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybeden İtalyanlar arasında akademisyenler ve araştırmacıların bulunduğu bildirildi. Ölenler arasında Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal’ın yanı sıra Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri’nin de yer aldığı açıklandı.

Olayda sadece Gianluca Benedetti’nin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kayıpların çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.