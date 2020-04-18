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Maldivler’de sürat tekneleri kundaklandı

Tatil cenneti Maldivler'de limana demirlenmiş sürat tekneleri, deniz ambulansı ve 2 sandal, alev alev yandı.

DHA |
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Maldivler’de sürat tekneleri kundaklandı

Maldivler’in Mahibadhoo adasında limana demirli halde bekleyen sürat tekneleri, bir deniz ambulansı ve 2 sandal, 15 Nisan’da ateşe verildi.

Maldivli yetkililer, olayı ‘ırkçı grupların kundakçılık’ vakası olarak duyurdu.

Olaya ilişkin can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ

Olayın ardından sürat tekneleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, aynı gün sabaha karşı söndürüldü.

Maldivler’de sürat tekneleri kundaklandı İZLE

'DEAŞ ÜSTLENDİ' İDDİASI

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington merkezli özel bir istihbarat şirketi olan Search International Terrorist Entities Intelligence Group'un kurucu ortağı ve terörizm analisti olan Rita Katz, söz konusu kundaklamanın bir terör saldırısı olduğunu belirtti ve saldırının DEAŞ tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Maldivli yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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