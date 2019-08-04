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Malezya Başbakanı: Gidin Türkiye'de çalışın

Başbakan Mahathir Muhammed, ülkesinin büyümesine katkı sağlamak için gençlere Türkiye'de çalışıp tecrübe edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

AA | 04.08.2019 - 09:22..
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Malezya'nın bağımsızlık günü öncesi Melakka eyaletinde düzenlenen Ulusal Gün kutlamalarının açılışını yapan Başbakan Mahathir Muhammed, şehir meydanında üniversite öğrencilerine seslendi.

BATI'NIN BENİMSEDİĞİ HAYAT TARZI

Mahathir, Batı'nın benimsediği yeni hayat tarzının ve değerlerin toplumları giderek yozlaştırdığını dile getirerek, "İçimizde bu hayat tarzını takip edenler var. Eğer Batı'nın değerlerini taklit edersek yeniden sömürge haline geliriz. Doğu'nun sahip olduğu değerlerle gurur duyun." dedi.

Malezya Başbakanı: Gidin Türkiye'de çalışın

"BUNU SAĞLAYAN TÜRK İNSANIDIR"

Geçen ayki Türkiye ziyareti sırasında Türklerin çalışkanlığını takdirle gözlemlediğini belirten Mahathir, "Türkiye'deki kalkınma Malezya'dakinden daha iyi. Bunu sağlayan Türk insanıdır." diye konuştu.

"TÜRKÇE ÖĞRENİP, 10 YIL ÇALIŞIN"

Mahathir, Türkiye'nin sergilediği kalkınmanın Malezya için iyi bir örnek olduğunun altını çizerek, "Genç nesil Türkiye'ye gitmeli, Türkçeyi öğrenip 10 sene orada çalıştıktan sonra buraya dönmeli. Bu sayede Malezya'da değişimin yaşanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı: Gidin Türkiye'de çalışın

"VATANSEVERLİK VE AİDİYET DUYGUSU GENÇ NESLE YERLEŞMELİ"

Gençlerden ülkeye ait her problemi kendi sorumlulukları olarak görmelerini temenni eden Mahathir, "Vatanseverlik ve aidiyet ruhu genç nesle yerleşmeli, çünkü onların karakteri gelecekte milletin karakterini yansıtacaktır." sözlerine yer verdi.

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