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Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakıyor

Malezya'da tartışma konusu olan başbakanlık değişimi için ülkenin Başbakanı Mahathir Muhammed, radikal bir karar aldı. Mahathir, kasımdan sonra görevi bırakacağını duyurdu.

AA | 19.02.2020 - 12:13..
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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, görevini devretmeye hazırlanıyor.

Başbakan Mahathir, ülkesinde tartışmaların odağına oturan başbakanlık değişimi için kasım ayındaki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni işaret etti, "APEC zirvesinden sonra görevi bırakacağım." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakıyor

İktidardaki koalisyon partilerinin bu cuma yapacağı toplantıda başbakanın değişiminin konuşulup konuşulmayacağını bilmediğini belirten Mahathir, "Herhangi bir tarih belirlenecek mi bilmiyorum, fakat ben zaten önceden görevimi bırakmaya hazır olduğumu söylemiştim." diye konuştu.

"GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

Mahathir, başbakanlığı devretmeye yönelik sözünün hala geçerli olduğunu belirterek, "Koalisyon ne yönde karar verirse versin, APEC zirvesinden sonra görevi bırakacağım." bilgisini verdi.

Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakıyor

TÜRKİYE DOSTU MAHATHİR

Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs 2018'deki genel seçimlerinde kazandığı zaferin ardından yaptığı konuşmada, koalisyonun aldığı karar gereğince başbakanlık görevinde yaklaşık 2 yıl kalıp makamını Enver İbrahim'e bırakacağını söylemişti.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak bilinen Mahathir'in açıklamalarına rağmen başbakanın değişimine dair tartışmalar sıkça gündeme gelmiş, görev değişimi için net bir tarih belirlenip belirlenmediği konusunda iktidar partilerinden farklı görüşler dile getirilmişti.

Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakıyor
(Enver İbrahim)

MALEZYA'DA GÜNDEM MAHATHİR'İN BAŞBAKANLIK GÖREVİ

Koalisyon hükümetinden bazı bakan ve milletvekilleri, ülkede istikrarın sağlanması için Mahathir'in tam dönem görevde kalması gerektiğini savunmuş, buna karşın Enver İbrahim'e yakın isimler, başbakanlık değişiminin iki yıl içinde gerçekleşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Öte yandan muhalefet partileri UMNO ve PAS, Mahathir'in tam dönem başbakanlık görevinde kalabilmesi için mecliste güven oylamasıyla yeni bir koalisyon oluşturulması teklifini gündeme getirmişti.

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