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Malezya Başbakanı Mahathir istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, istifa ettiği duyurdu. Mahathir, istifasını Malezya Kralı Abdullah Şah'a iletti.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 10:56..
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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, görevinden istifa etti.

94 yaşındaki Başbakan Mahathir'in istifası, ülkede başbakanlık değişimi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde geldi.

MAHATHİR BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETTİ

Dünyanın en yaşlı başbakanı unvanına sahip Mahathir, istifasıyla ilgili Malezya Kralı Abdullah Şah'ı bilgilendirdiğini söyledi.

Malezya Başbakanı Mahathir istifa etti

Bu arada Malezya Birleşik Yerli Partisi, hükümeti oluşturan "Umut İttifakı" koalisyonundan çekildi.

Daha önceki bir açıklamasında yeni başbakanın Enver İbrahim olacağını belirten Mahathir, "Koalisyon ne yönde karar verirse versin, APEC zirvesinden sonra görevi bırakacağım." demişti.

Malezya Başbakanı Mahathir istifa etti

MALEZYA'DA BAŞBAKANLIK TARTIŞMALARI

Koalisyon hükümetinden bazı bakan ve milletvekilleri, ülkede istikrarın sağlanması için Mahathir'in tam dönem görevde kalması gerektiğini savunmuş, buna karşın Enver İbrahim'e yakın isimler, başbakanlık değişiminin iki yıl içinde gerçekleşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

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