Malezya kralı büyük aşkından boşandı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Rusya’nın başkenti Moskova’darüya gibi bir düğün ile dünya evine giren Malezya’nın eski kralı Sultan 5. Muhammed ile Rus manken ve TV yıldızı Okşana Voyvodina’nın evliliği sonlandı.

Aşkı uğruna tahtından vazgeçen Kral, Rus mankenden boşandı.

BÜYÜK AŞK SONA ERDİ

Tahtından vazgeçen eski kral, mutlu bir yaşam hayalini kurduğu eşi ile boşanma noktasına geldi. Cinsel içerikli eski görüntülerinin orta çıkması nedeniyle 27 yaşındaki Voyvodina ile araları açılan eski kral, genç kadından boşandı.

"BOŞ OL, BOŞ OL, BOŞ OL"

Çiftin Mayıs ayında bir oğlu olurken,yerel ve uluslararası basında yer alan haberlerde çiftin dün resmen boşandığı ortaya çıktı.

Kuala Lumpur merkezli New Straits Times gazetesi çiftin 1 Temmuz’da boşandığını yazdı. İddiaya göre Sultan 5. Muhammed, Okşana’ya 3 kez “Boş ol” dedikten sonra çiftin evliliği resmen sona erdi.