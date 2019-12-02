taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7472
Euro
6.333
Altın
1459.47
Borsa
106903.68
Gram Altın
269.881
Bitcoin
41554.87

Malezya'da sel hayatı olumsuz etkiledi

Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde, aşırı yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 11 bin 443 kişi evlerinden tahliye edildi.

AA | 02.12.2019 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Malezya Terengganu'da hafta sonundan bu yana meydana gelen sellerin ardından korunaklı bölgelere tahliye olan kişi sayısı 5 bin 807'ye yükseldi.

Kelantan'da ise şimdiye kadar 5 bin 636 kişinin selden etkilenerek eyalet yönetimine bağlı korunma merkezlerine yerleştiği bildirildi.

SU SEVİYESİ TEHLİKE ARZ EDECEK ŞEKİLDE YÜKSELDİ

Diğer yandan Kelantan Sulama ve Drenaj Birimi, yağmurların ardından eyalet genelinde su seviyesinin tehlike arz edecek şekilde yükseldiğini açıkladı. Eyaletteki en büyük nehirlerden Golok'ta su seviyesinin, tehlike sınırı olan 9 metreyi aşarak 10,47 metreye çıktığı belirtildi. Golok'un yanı sıra Kelantan genelindeki 5 nehirde, su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.

Malezya'da sel hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

61
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı İrlanda'da gözaltına alındı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı İrlanda'da gözaltına alındı

16
İstanbul'da otomobil kamyona arkadan çarptı

İstanbul'da otomobil kamyona arkadan çarptı

11
Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

12
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

13
İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

41
Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir