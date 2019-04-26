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Malezyalı dağcı 4 gün sonra kurtarıldı

48 yaşındaki Maelzyalı dağcı Chin Wui Kin, Annapurna Dağı'na çıktı. Dağcı 4 gün boyunca 7 bin 500 metre yükseklikte mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonunda kurtarılan Kin, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 26.04.2019 - 15:02..
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Malezyalı dağcı Chin Wui Kin (48) Nepal’e gelerek 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'na tırmanırken kayboldu.

ÖZEL BİR HELİKOPTERLE KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmaları sonucu geçtiğimiz gün yeri tespit edilen Chin Wui Kin, 7 bin 500 metre yükseklikte mahsur kaldığı yerden özel bir helikopterle kurtarıldı. Aşağıya indirilen dağcı başkent Katmandu’da bir hastaneye yatırıldı.

Malezyalı dağcı 4 gün sonra kurtarıldı

HERKES DAYANAMAZ

Yedi Tepe Yürüyüşü Acentası Sözcüsü Thaneshwor Guragain, “Çok endişeliydik, çünkü herkes o yükseklikte ve soğukta uzun süre dayanamaz.” diyerek, dağcının atlattığı badirenin ciddiyetine vurgu yaptı.

Malezyalı dağcı 4 gün sonra kurtarıldı

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ DAĞLARI ARASINDA

Salı günü 31 dağcıyla birlikte Annapurna Dağı'na tırmanan Chin Wui Kin, dağdan inerken dinlenme kampına dönememiş, bölgeye gönderilen helikopterler hava muhalefeti nedeniyle dağcıyı kurtaramamıştı.

Annapurna Dağı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest’ten daha yüksek ölüm oranına sahip olmakla birlikte dünyanın en tehlikeli dağları arasında gösteriliyor.

Malezyalı dağcı 4 gün sonra kurtarıldı

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