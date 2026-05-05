Mali düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifinde kurumlar vergisi oranlarında indirim yer alıyor.
AK Parti'nin, içinde 'varlık barışı' uygulamasını da içeren mali düzenlemeleri içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğu açıklandı.
KURUMLAR VERGİSİ ORANINDA İNDİRİM
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifinin detaylarını duyurarak, "Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz.
VARLIK BARIŞI
Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)