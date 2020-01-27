taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9478
Euro
6.5611
Altın
1580.29
Borsa
122141.75
Gram Altın
302.257
Bitcoin
51093.58

Mali'de askeri kampa terör saldırısı düzenlendi: 20 ölü

Mali'de askeri kampa düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AA | 27.01.2020 - 06:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Mali hükümetince yapılan ve ulusal basında yer alan açıklamada, Sokolo kasabasında silahlı kuvvetlere ait kampa sabah erken saatlerde terörist saldırı düzenlendiği ifade edildi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, teröristlerin kaçmadan önce kampa ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ordunun kampın kontrolünü koruduğu ve bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

2012'DEN BU YANA AYRILIKÇI ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Mali'de askeri kampa terör saldırısı düzenlendi: 20 ölü

İlginizi Çekebilir
ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü
Pakistan’da ABD Büyükelçiliği’ne ait bir aracın başka bir araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Azez'de sivillere YPG'li teröristlerden bombalı saldırı
Terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.
Netanyahu'dan Yüzyılın Anlaşması açıklması: Fırsat bu
Netanyahu, Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak amacıyla" hazırladığı iddia edilen ve "Yüzyılın Anlaşaması" olarak nitelenen planın "tarihte bir kez ele geçecek fırsat" olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

78
Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

31
ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü

ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü

6
Manisa'da kaza yapıp kaçmak isterken yayaya çarptı

Manisa'da kaza yapıp kaçmak isterken yayaya çarptı

4
İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

1
Üskürdar'da bir inşaatta silahlı kavga

Üskürdar'da bir inşaatta silahlı kavga

5
Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir