Maliye gözünü sıfır araç satışlarına dikti: Fahiş fiyat uygulamaları sorgulanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırılmasını önlemek ve vergide adaleti sağlamak için zaman zaman yapay zekayı devreye sokarak ve belirli sektör ve kesimlere yönelerek inceleme yapmaya devam ediyor.

Maliye Bakanlığı, bu kez odağına koronavirüs salgısı sırasında satılan sıfır kilometre araçları aldı.

Bakanlığın özellikle 2021 ve 2024 yıllarında sıfır kilometre araç alanlara mektup göndermeye başladığı öğrenildi.

2021-2024 yılları arasında toplamda yaklaşık 4 milyon araç satışı gerçekleşmişti.

KORONAVİRÜS SALGINI SIRASINDA ARAÇ SATIŞINDA UYGULAMA DEĞİŞMİŞTİ

Türkiye'de 2021-2024 yılları arasında sıfır otomobil almak isteyenler ya sıraya giriyor; ya ek aksesuar almaya zorlanıyor ya da sırada yukarılara çıkabilmek için fazladan para ödüyordu.

ARAÇ BULMAKTA ZORLUK YAŞANDI

Koronavirüs salgınını bitmesinin ardından çip krizinin ortaya çıkması araç bulunabilirliğini etkilemişti.

Elden alınan ücretler nedeniyle Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı harekete geçti.

GEÇMİŞ İŞLEMLER SORGULANIYOR

Başkanlık, 2021-2024 yılları arasında otomobil alanlara yönelik olarak mektup gönderip elden ödenen ücret, ek aksesuar gibi işlemlerin izahını talep ediyor.

ARACIN BEDELİ SORULUYOR

Aracın ne kadar bedelle satın alındığı, ödeme işleminin nasıl yapıldığı (banka, PTT, havale/EFT, nakit, kredi kartı vb.) yapılan tüm ödemelere ilişkin ödeme belgelerinin (banka dekontları, makbuz, EFT-havale tutarlarını, kart sliplerini gösteren belgeler), yazı ekinde gönderilmesi ve nakit ödeme yapılmışsa tam olarak belirtilmesi talep edildi.

EK AKSESUAR SATIŞI YAPILDI MI?

Araç alırken, araçla beraber herhangi bir aksesuar (yan basamak, park sensörü, sis farı, rüzgarlık, navigasyon, havuz, paspas vb.) eklenti, özellik, yedek parça, boya koruma vb. alımı yapıldığı sorgulanırken, bu işlemlerin hangi firma tarafından yapıldığı, ödemenin hangi firmaya yapıldığı ve bu işlemler için fatura kesilip kesilmediği isteniyor.

ÖDEME BELGELERİ VAR MI?

Ek aksesuar ve hizmetler için bayiden mi yoksa başka bir firmadan mı destek alındığı, bununla birlikte araca ek olarak takılanların fiyat ve ödeme belgeleri talep ediliyor.

BAYİ ÇIKIŞINDA ARAÇTA AKSESUAR VAR MIYDI?

Başkanlık bir diğer soruda, aracın teslimi sırasında aksesuar ve eklentilerin araçta var olup olmadığı soruyor.

AKSESUAR FATURASI NASIL KESİLDİ?

Aksesuar faturasında yazan bedelin ne zaman ve ne şekilde ödendiğinin izahı istenecek.

EK GARANTİ VE SİGORTA YAPILDI MI?

Aksesuar, ek garanti, sigorta gibi işlemler dışında aracı satan firmaya bir ödeme yapılmışsa bunlar da talep ediliyor.

15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ GEREKİYOR

Talep edilen bilgilere ilişkin sıralı olarak detaylı ve açık yanıt verilmiş imzalı bir yazı ve yazı ekinde imzalayan veya ilgili kişinin telefon numarası da belirtilerek nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte 15 gün içinde ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi gerekiyor.

CEVAP VERMEYENLERLERE TEKRAR ÇAĞRI YAPILACAK

Başkanlık'ın araştırma talebine ilişkin olarak istenen sürede bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgilerin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilerek yeniden süre belli edilmek suretiyle tekrar bilgi verilmeye davet edilecek.

BİLGİ VERMEYENE USULSÜZLÜK CEZASI

İkinci defa da bilgi verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde özel usulsüzlük cezasının iki katı daha ceza kesileceği belirtildi.