Maliye, iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

FİNANS PROGRAMI

Bakanlık, Hazine finans programı kısmında "Temmuz ayında toplam 638,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 606,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 597,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 627 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Eylül ayında toplam 264,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 304,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır." şeklinde bilgi verdi.

İÇ BORÇLANMA TAKVİMİ

Bakanlık tarafından Temmuz-Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar şöyle: