Malpraktis tazminatı 2026: Doktor hatası davası nasıl açılır

Yanlış teşhis, hatalı ameliyat, eksik tedavi ya da ihmal nedeniyle mağdur olduğunu düşünen hastalar, hukukta "malpraktis" olarak adlandırılan doktor hatası davalarıyla hak arayabiliyor.

Sağlık hizmeti sırasında meydana gelen kusurlar nedeniyle açılan bu davalarda, maddi ve manevi tazminat talep edilmesi mümkün.

Son yıllarda artan başvurularla birlikte vatandaşlar da "Doktor hatası davası nasıl açılır?", "Malpraktis tazminatı kimden alınır?" sorularına yanıt arıyor.

İşte doktor ihmali ve tıbbi hata davalarına ilişkin merak edilen detaylar...

DOKTOR HATASI (MALPRAKTİS) DAVASI NASIL AÇILIR

Malpraktis davası açabilmek için öncelikle ortada bir tıbbi hata olduğunun değerlendirilmesi gerekir.

Hastaya ait sağlık raporları, epikrizler, reçeteler ve ameliyat belgeleri toplanır. Doktorun kusurlu davranışı nedeniyle zarar oluştuğu iddia edilir.

Kamu hastanelerinde idare mahkemesinde, özel hastanelerde ise tüketici veya asliye hukuk mahkemelerinde dava açılır.

Mahkeme sürecinde bilirkişi ve adli tıp incelemeleri yapılır.

Kusur tespit edilirse maddi ve manevi tazminata hükmedilebilir.

HANGİ MAHKEMEDE GÖRÜLÜR

Özel hastane, tıp merkezi veya muayenehanede yaşanan doktor hatalarında dava genellikle, Tüketici Mahkemesi, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülür.

Devlet hastanesi, şehir hastanesi veya devlet üniversitesi hastanelerindeki doktor hatalarında ise İdare Mahkemesi görevlidir.

Eğer olay ölüm, ağır yaralanma veya bilinçli ihmal gibi ceza sorumluluğu doğuruyorsa ayrıca Ceza Mahkemesi süreci de başlayabilir.

2026 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI

2026 itibarıyla malpraktis davalarında ödenen tazminat miktarı olayın ağırlığına göre büyük değişiklik gösterebilir.

Hafif ihmal durumlarında yüz binlerce liralık manevi tazminat gündeme gelirken, kalıcı sakatlık veya ölümle sonuçlanan olaylarda milyonlarca liraya ulaşan kararlar verilebilir.