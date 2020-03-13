Feci kazanın adresi İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi...

2.58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Sadık Uzunoğlu, hızla girdiği yolda Emin İbrahimov isimli yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İbrahimov, metrelerce havaya savruldu.

Maltepe'de alkollü sürücü yayaya çarptı ViDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı İbrahimov, hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili sürücüyü gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yayanın boynunda ciddi anlamda hasar oluştuğu bildirildi.