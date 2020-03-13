taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2835
Euro
7.0164
Altın
1587.8
Borsa
95479.29
Gram Altın
320.305
Bitcoin
35655.17

Maltepe'de alkollü sürücü yayaya çarptı

Metrelerce havaya savrulan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücünün 2.58 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 13:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Feci kazanın adresi İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi...

2.58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Sadık Uzunoğlu, hızla girdiği yolda Emin İbrahimov isimli yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İbrahimov, metrelerce havaya savruldu.

Maltepe'de alkollü sürücü yayaya çarptı ViDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı İbrahimov, hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili sürücüyü gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yayanın boynunda ciddi anlamda hasar oluştuğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de zabıta ekipleri denetime çıktı, tatlıcı kaçtı
Açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan ürünlerin bulunduğu iş yerlerine işlem yapan zabıtayı karşısında görünce kaçan tatlıcı hakkında, işlem başlatıldı.
Alan Kurdi'nin ölümüne neden olanları polis buldu
Muğla'da 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olan insan kaçakçıları yakalandı.
Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü
Samsun'da annesini boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü için aranan 32 yaşındaki oğlu, lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.
Karabük'te otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
455
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
92
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
176
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
42
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
174
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
842
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir