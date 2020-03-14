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Maltepe'de bir mağazaya 3 kişi saldırdı

Bir kadının yakınları olduğu öğrenilen 3 şüpheli, çalışanlara saldırıp mağazayı yerle bir ederek kundaklayıp olay yerinden uzaklaştı.

İHA | 14.03.2020 - 10:19..
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İstanbul Maltepe’de bir giyim mağazasının sahibi, kadın çalışanlarından birini taciz etti.

Ardından mağaza sahibi, yaklaşık 2 ay önce mağazayı başka birisine devretti.

MAĞAZAYI KUNDAKLADILAR

Tacize uğradığı iddia edilen kadın çalışanın yakınları ise olaydan yeni haberdar olarak geçtiğimiz akşam mağazayı bastı. 3 şahıs, demirlerle mağazanın camlarını yerle bir etti, içerisindeki ürünleri ve rafları dağıttı.

3 şahıs sonrasında mağazayı kundaklayarak, yangına sebep oldu. Şahıslar ayrıca mağaza çalışanlarına da saldırdı.

Maltepe'de bir mağazaya 3 kişi saldırdı VİDEO

MAĞAZA ÇALIŞANLARI ŞOKE OLDU

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, şahıslar oradan uzaklaştı. Mağaza çalışanları yaşadıkları olay karşısında şaşkınlığa uğradı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Maltepe'de bir mağazaya 3 kişi saldırdı

"HER ŞEYİ DAĞITMAYA BAŞLADILAR"

Mağaza çalışanı Bahar Ş., “3 kişi içeri girdi, patronu sordu. Biz de nerede olduğunu bilmiyoruz dedik. O zaman yetkili birini arayın, gelsin dediler. Aradık geldiler. Sonra her yeri dağıtmaya başladılar. Ateşe verdiler. Bayan arkadaşımıza saldırdılar. Darbettiler. Camları da kırdılar. Bu şekilde gelişti. Sonra kaçıp gittiler.” dedi.

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