Mamdani ile Ulukaya, New York’ta sokak futbolu oynadı

ABD merkezli yoğurt üreticisi Chobani’nin sahibi, Erzincanlı iş insanı Hamdi Ulukaya ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Belediye’nin bir sosyal projesi kapsamında çocuklarla birlikte sokak futbolu oynadı.

New York Belediyesi’nin “Soccer Streets” programı kapsamında araç trafiğine kapatılan okul sokakları futbol maçları, sanat etkinlikleri ve mahalle buluşmaları düzenlenecek. New York’ta 50 okulun çevresinde yapılacak etkinlikleri kapsayan projeye Chobani destek veriyor.

“FUTBOL SPORUN GÜCÜNÜ ÖĞRETTİ”

Gösteri amaçlı düzenlenen futbol maçında, sponsoru olduğu Fenerbahçe’nin formasını giyen Ulukaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyürken futbol bana sporun ne kadar güçlü olabileceğini öğretti; insanları birleştirmek, aidiyet oluşturmak ve sahaların çok ötesine geçen beceriler kazandırmak…”

Ulukaya, Chobani’nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Street Lab ile birlikte bu ruhu New York’un mahallelerine taşıdığını belirtti.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU’NUN ADI CHOBANİ STADYUMU OLMUŞTU

Chobani’nin Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin adı, “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” olarak duyurulmuştu.

Anlaşma, Türk futbolunun en büyük bedelli sponsorluk desteklerinden biri olarak gündeme gelmişti.