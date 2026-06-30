Mamografi yerine geliştirildi: Sütyen gibi takılıyor, radyasyonsuz tarama yapıyor

Meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan mamografiye alternatif olabilecek yeni bir teknoloji geliştirildi.

Brezilya'daki araştırmacılar tarafından tasarlanan taşınabilir cihaz, X ışınları yerine mikrodalgaları kullanarak meme dokusunu tarıyor.

Cihaz sayesinde hem radyasyon maruziyeti ortadan kalkıyor hem de hastaların yaşadığı ağrı ve rahatsızlık büyük ölçüde azaltılıyor.

Araştırma, Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi Politeknik Okulu (Poli-USP) ile São Paulo Federal Enstitüsü (IFSP)iş birliğiyle yürütüldü.

Taramaları başarılı

Sütyeni andıran tasarıma sahip cihaz, memeyi sıkıştırmadan tarama yapıyor. Gönderilen mikrodalga sinyalleri, meme dokusundan geri dönerek özel bir algoritma tarafından analiz ediliyor ve şüpheli bölgeler haritalandırılıyor.

Araştırmacılar, cihazın özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda umut vadettiğini belirtiyor.

Mamografinin zaman zaman gözden kaçırabildiği yaklaşık 1 santimetre büyüklüğündeki tümörleri ve 3 santimetre derinliğe kadar olan lezyonları tespit edebildiği ifade ediliyor.

Çok daha ekonomik

En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise maliyet. Prototip cihazın üretim maliyeti yaklaşık 200 dolar seviyesinde bulunurken, geleneksel mamografi cihazlarının fiyatı on binlerce doları bulabiliyor.

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