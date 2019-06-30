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Manavgat Motosiklet Festivali'nden renkli görüntüler

9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında düzenlenen "Color Fest" etkinliği ilgi görüyor.

AA | 30.06.2019 - 09:37..
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Antalya'nın Manavgat Belediyesince Boğaz Otel kamp alanında düzenlenen festivale yurt içi ve yurt dışındaki 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katıldı.

BİRBİRLERİNİ BOYADILAR

Çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin dördüncü gününde "Color Fest" etkinliği yapıldı. Katılımcılara alana girişlerinde çeşitli renklerde boyalar verildi. Organik boyaları birbirlerine atan katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

300 KİLOGRAM BOYA KULLANILDI

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen "Color Fest" için Hindistan'dan boya getirtildiğini söyledi. Farklı renklerde yaklaşık 300 kilogram boya kullanıldığını belirten Sözen, "Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Özellikle gençler çok eğlendi." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da çok eğlendiklerini, etkinliğin devamının gelmesini istediklerini ifade etti.

Festival yarın sona erecek.

Manavgat Motosiklet Festivali'nden renkli görüntüler

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